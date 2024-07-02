الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

بينها دول عربية، الخارجية الامريكية تحذر مواطنيها من السفر لـ 19 دولة

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أصدرت  وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تذكيرا بقائمة الدول التي تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إليها، وتصنفها ضمن المستوى الرابع.


أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لـ 19 دولة

وتضم القائمة 19 دولة بينها 6 دول عربية هي العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا والصومال. 
وتصدر الولايات المتحدة تحذيرات السفر على 4 مستويات،والرابع هو الأعلى خطورة بسبب وجود مخاطر تهدد الحياة.

كما تضم القائمة أيضا أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، بورما –ماينمار-، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، مالي، كوريا الشمالية، روسيا، جنوب السودان، أوكرانيا وفنزويلا.

ويأتي نشر الخارجية الأمريكية لهذا التذكير بالتزامن مع موسم العطلة الصيفية التي يزيد فيها الإقبال على السفر الخارجي.
 

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