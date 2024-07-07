جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة مفخخة بمنطقة جبل الشيخ

زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد، اعتراض طائرات معادية انطلقت من لبنان كانت متوجهة إلى شمال إسرائيل.

ولفت إلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة في منطقة مفتوحة بمنطقة جبل الشيخ دون إصابات.

ونقلت قناة الجزيرة، اليوم الأحد،عن مصدر بحزب الله قوله: إن استهداف الجماعة اللبنانية لمركز الاستطلاع بجبل حرمون يعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ ٨ أكتوبر.



جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد كتيبة



وفي قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد للكتيبة 52 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك جنوب القطاع، وفقا للقناة الـ12 العبرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم الأحد، مقتل قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 برتبة رائد في معارك جنوب غزة.



إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية



وفي وقت سابق من اليوم، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 منهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة.





مظاهرات ضد حكومة نتنياهو



وكانت موجة احتجاجات اندلعت في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، ذكرت في بيان مشترك صادر عنهم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

