حزب الله يقصف مقر قيادة إسرائيليا بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن قصف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت بصواريخ كاتيوشا.

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن حزب الله اللبناني في بيانه اليوم الجمعة، أنه استهدف موقع راميا الإسرائيلي بقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جبل الريحان بمنطقة جزين جنوبي لبنان .