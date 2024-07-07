الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

نتنياهو: أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يضمن مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن أي اتفاق بشأن غزة يجب أن يضمن لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق أهدافها، وفقا لقناة الحدث.

وأفادت تقارير عبرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هاجم بشدة وزير  دفاع الاحتلال يوآف جالانت خلال الاجتماع الوزاري واتهمه مع المعارضة بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

حكومة الاحتلال، فيتو

واستبعدت مصادر أمنية إسرائيلية وجود أي نوايا لسحب قوات الجيش بشكل كامل من قطاع غزة.

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ونفت المصادر لقناة "الآن الـ14" العبرية، وجود نوايا لسحب قوات الجيش من قطاع غزة لإفساح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع حركة حماس، بموجب الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي.

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