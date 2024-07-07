الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر: استهداف مركز الاستطلاع بجبل حرمون أكبر عملية لقوات حزب الله الجوية منذ ٨ أكتوبر

مقاتلو حزب الله،
مقاتلو حزب الله، فيتو

نقلت قناة الجزيرة، اليوم الأحد،عن مصدر  بحزب الله  قوله: إن استهداف الجماعة اللبنانية لمركز الاستطلاع بجبل حرمون يعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ ٨ أكتوبر.

جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد كتيبة

وفي قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد للكتيبة 52 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك جنوب القطاع، وفقا للقناة ال12 العبرية.

جيش الاحتلال، فيتو

وكان  جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم الأحد، مقتل قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 برتبة رائد في معارك جنوب غزة.

إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق من اليوم، كشف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 5 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 منهم في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

 

مظاهرات ضد حكومة نتنياهو

وكانت  موجة احتجاجات اندلعت في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة  بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، ذكرت في بيان مشترك صادر عنهم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك جنوب غزة

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع غزة جيش الاحتلال إسرائيل الجيش الإسرائيلي جنوب غزة نتنياهو غزة مركز الاستطلاع بجبل حرمون جبل حرمون

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك جنوب غزة

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

إصابة أمريكيين في الجليل بصاروخ أطلقه حزب الله

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة العائلة المقدسة بغزة

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

طفاية ومقص، حسام حبيب يرد على اتهامات الاعتداء على شيرين عبد الوهاب (فيديو)

أول تعليق من جوميز عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي

منوعات

المزيد

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون سكرات الموت، ومن هما السائق والشهيد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

المزيد
الجريدة الرسمية