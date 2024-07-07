القبض على قائد سيارة نقل يسير بسرعة عالية بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة نقل مُحملة بالقمامة بالسير بسرعة عالية بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"تضمن قيام قائد سيارة نقل مُحملة بالقمامة بالسير بسرعة عالية وتتساقط منها القمامة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

وبمواجهته قرر أنه بتاريخ الواقعة قام بتحميل مخلفات كرتون من أحد المصانع بدائرة قسم شرطة أول العاشر متجهًا لمجمع نفايات كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس وأثناء السير سقطت بعض المخلفات أرضًا بسبب عدم إحكام غلق الصندوق الخلفى للسيارة لتعطله وأضاف بإصلاح ذلك العطل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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