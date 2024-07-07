مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل الأسرى
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك مظاهرات اندلعت أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
مظاهرات أمام منازل وزراء حكومة نتنياهو
وأضافت التقارير الإعلامية أن عضوة بالكنيست من الليكود طالبت بإسقاط نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة تبادل الأسرى.
أمس السبت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة، يائير لابيد شارك في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو
واندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.
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