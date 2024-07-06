البيت الأبيض يعلن موعد لقاء نتنياهو وبايدن في واشنطن

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت موعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن.

موعد لقاء بايدن ونتنياهو

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن سيلتقي، على الأرجح بنتنياهو، عندما يزور واشنطن هذا الشهر، بحسب "رويترز".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في 24 يوليو.

