السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن موعد لقاء نتنياهو وبايدن في واشنطن

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم السبت موعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في واشنطن.

موعد لقاء بايدن ونتنياهو

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن سيلتقي، على الأرجح بنتنياهو، عندما يزور واشنطن هذا الشهر، بحسب "رويترز".

ولفت إلى أنه من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في 24 يوليو.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيت الأبيض واشنطن بايدن نتنياهو الكونجرس حكومة الاحتلال

مواد متعلقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يسعى لإفشال صفقة التبادل

تعزز احتمالية عودة الرئيس السابق، تداعيات مناظرة بايدن وترامب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

إنجلترا وسويسرا يلجأن لضربات الجزاء بعد التعادل الإيجابي 1/1

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

منوعات

المزيد

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية