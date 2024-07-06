نتنياهو: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تستأنف الأسبوع المقبل

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) عاد من الدوحة بعد اجتماع مبدئي مع وسطاء يحاولون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وإن المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة



وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان، أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، الجمعة، إن وفدًا إسرائيليًا بقيادة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، غادر الدوحة، بعد اجتماع مع الوسطاء بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن "برنياع" عاد إلى إسرائيل للتشاور مع الحكومة.

واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين زخمًا اليوم الجمعة، بعد أن قدمت حركة حماس اقتراحًا معدلًا بشأن بنود اتفاق سبق طرحه، وبعد أن قالت إسرائيل إنها ستستأنف المفاوضات المتوقفة.

