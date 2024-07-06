إعلام عبري: مدير سي آي إيه ينضم لمحادثات صفقة الأسرى بقطر

ذكر موقع واللا العبري في تقرير اليوم السبت، أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة الأسبوع المقبل.

الموساد يبلغ الوسطاء بضرورة موافقة حماس على الصفقة دون تغيير

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في تقرير لها اليوم - عن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، قوله: "إنه أبلغ الوسطاء بضرورة موافقة حركة حماس على الخطوط العريضة لصفقة التبادل دون تغيير".

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