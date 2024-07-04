الخميس 04 يوليو 2024
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وزير التموين: الاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقي الدعم

وزير التموين مع وزير
وزير التموين مع وزير الاتصالات

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه. 

 

وزير التموين: تطوير منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه 

 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس،  فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

وأشار وزير التموين  إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الاسواق، مؤكدا أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له. 

 

وزير الاتصالات: التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية 

 

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمى ميسر ومحوكم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية ومن أهمها منظومة التموين والدعم؛ مضيفا أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية يستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.

 

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