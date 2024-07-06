سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان: نقدر الأدوار الفاعلة لمصر لإنهاء الأزمة
أعرب إيدن أوهارا سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، عن تطلعه للعمل الجماعي لإيجاد حل لإنهاء أزمة السودان، مؤكدًا "نقدر كل الأدوار الفاعلة لمصر من أجل إنهاء الأزمة".
مطالبات بوقف اطلاق النار
وأضاف أوهارا، في كلمته اليوم السبت، خلال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لابد من وقف إطلاق النار والاقتتال بين جميع الأطراف، ولابد من تجنب مزيد من المجاعة ووقف الاقتتال وفتح ممرات إنسانية وإغاثية.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، أن السودان جمهورية ذات سيادة، ولابد من إحلال السلام ووجود مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وتحميه.
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