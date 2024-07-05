أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

تصدرت الفنانة أسماء جلال ، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت عن حبها الشديد للمطرب اللبناني وائل جسار؛ وهي صغيرة، لدرجة أنها طلبت الزواج منه.

ورد وائل جسار لأول مرة على تصريحات أسماء جلال مع منى الشاذلي والتي جاء فيها: “ده حبيبي، وبحبه جدًّا، وكانت صوره في دولابي وفوق سريري منذ طفولتي، وكنت بحضر جميع حفلاته واحجز ترابيزة خاصة بي فقط، وكنت أحضر جميع حفلاته وأنا مرتدية أفضل فستان ومتألقة”.

وحول أول لقاء حدث بينهما قالت: "أول مرة اتقابلنا كنت عايزة اتصور معاه، وبصيت له وقلت له إنت عارف إن إحنا هنتجوز، ورد بصدمة: لا والله؟ وهذه المرة الأولى التي أروي فيها هذه القصة، هو بالنسبة لي كان كراش عمري”.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو": “طبعا الأصدقاء بعتوا لي الفيديو، وكانت فرحة كبيرة ليا على محبتها وإحساسها الصادق تجاهي، وطبعا دي محبة “فنان” لفنانها المفضل وأشكرها من كل قلبي وربنا يوفقها في مسيرتها الفنية”.

وأضاف وائل جسار: “يارب دايما أبقى عند حسن ظنها وظن الجمهور اللي اداني ثقته وهكون دايما مخلص لفني ولأعمالي بإذن الله”.

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق الفنانة أنغام على الأنباء التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمت خطوبته من النجمة شيرين عبد الوهاب.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية إن الأنباء التي انتشرت مؤخرا وزعمت خطوبته من شيرين عبد الوهاب ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه تربطهما علاقة صداقة قوية، قائلا: “أنا بقول لشيرين كل سنة وهي طيبة علشان مشوفتهاش من سنة تقريبا وهي صديقة وأخت غالية”.

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب بعد أغنيته الأخيرة مفيش كده.

وطرح محمد رمضان فيديو كليب لأغنيته الجديدة بمزاجي، يعتمد على شكله ولكن على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.

انطلق تصوير فيلم الست خلال الأيام القليلة الماضية في هدوء تام، وتحت قيادة المخرج مروان حامد.

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن مفاجآت عمرو دياب للجمهور، مؤكدا أنه يحضر معه أكثر من أغنية في الوقت الحالي، استعدادا لطرحهما قريبا بعد نجاحهما سويا في أغنية تتحبي.

وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية:" ببارك للهضبة على حفلة بيروت حفلة أسطورية، وإحنا عارفين عمرو دياب أيه عند الوطن العربي، وإحنا كلنا فخورين به وأنا بشكل شخصيا ببقى فرحان أن الراجل بيمثل الفن في مصر، أنا لحد وقتنا هذا لما أقعد جنبه بحس أني أنا لسه ببدأ برغم شغل ونجاحات 22 سنة.

كشف المطرب علي فاروق ، تفاصيل خلافه مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب أغنية “قالك تعيش هتشوف”، مؤكدا أنها أغنيته في حين أن “صاصا” مُصر على أنها أغنيته هو.

وقال علي فاروق خلال لقائه مع “فيتو”:" هو الموضوع من 4 سنوات ولكن عصام صاصا جدده بسبب ظهوره في أحد اللقاءات، وقال أن أغنية قالك تعيش هتشوف من ألحانه هو ومن كلمات عبده روقة ولكن “صاصا” لا يعلم أنني أمتلك مستندات حقوق ملكية الأغنية ولدي الحق في مقاضاته، ولكن بعد تدخل المعارف فضلت أن أنهي الأزمة، مضيفا:" الله يرزقه والأغنية كانت وش الخير عليه، ولكن أنا حابب أوضح للجمهور أني أغنية قالك تعيش هتشوف من كلمات الشاعر محمد النجار وألحان علي فاروق ودي أغنيتي.

أسابيع قليلة وينطلق تصوير أول مشاهد مسلسل الدراما الشعبي المعنون بـ “زمالك بولاق”.

ويضم العمل قائمة طويلة من نجوم الدراما أبرزهم؛ خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار.