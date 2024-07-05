بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

شيرين عبد الوهاب ، رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق الفنانة أنغام على الأنباء التي انتشرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وزعمت خطوبته من النجمة شيرين عبد الوهاب.

حقيقة خطوبة شيرين والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية إن الأنباء التي انتشرت مؤخرا وزعمت خطوبته من شيرين عبد الوهاب ليس لها أساس من الصحة، مؤكدأ أنه تربطهما علاقة صداقة قوية، قائلا:"أنا بقول لشيرين كل سنة وهي طيبة علشان مشوفتهاش من سنة تقريبا وهي صديقة وأخت غالية.

وأضاف أحمد إبراهيم:"المفروض الكلام دا يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام دا، مضيفا:" ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي ولما شوفته فضلت أضحك عليه.

تفاصيل مكالمة شيرين عبد الوهاب للإعلامية أسما إبراهيم

وكشفت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري،عن تفاصيل مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها تحضر أعمالا فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت أسما إبراهيم:" صحيت النهارده على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرها لجمهورها".

وأضافت من خلال حسابها على موقع "x": "وانا كنت سعيده بالمكالمة دي لأني اطمنت على شيرين وأن صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفترة الجاية.. وقد إيه هي بتابع كل الدعم من الناس ليها وان جمهورها هو أهلها السند ليها.. شيرين راجعة بقوة".