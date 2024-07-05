علي فاروق يكشف قصة خلافه مع عصام صاصا، وهذا ما قاله عن رضا البحراوي (فيديو)

كشف المطرب علي فاروق ، تفاصيل خلافه مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب أغنية “قالك تعيش هتشوف”، مؤكدا أنها أغنيته في حين أن “صاصا” مُصر على أنها أغنيته هو.

خلاف علي فاروق وعصام صاصا

وقال علي فاروق خلال لقائه مع “فيتو”:" هو الموضوع من 4 سنوات ولكن عصام صاصا جدده بسبب ظهوره في أحد اللقاءات، وقال أن أغنية قالك تعيش هتشوف من ألحانه هو ومن كلمات عبده روقة ولكن “صاصا” لا يعلم أنني أمتلك مستندات حقوق ملكية الأغنية ولدي الحق في مقاضاته، ولكن بعد تدخل المعارف فضلت أن أنهي الأزمة، مضيفا:" الله يرزقه والأغنية كانت وش الخير عليه، ولكن أنا حابب أوضح للجمهور أني أغنية قالك تعيش هتشوف من كلمات الشاعر محمد النجار وألحان علي فاروق ودي أغنيتي.

وعن نجاح المطرب رضا البحراوي على الساحة برغم أنه يغني في معظم حفلاته أغاني للغير، قال علي فاروق:" طالما الجمهور متقبل دا أنا معنديش اعتراض لأن الشغل يعني رضا الجمهور ورضا البحراوي لو كان في حفلة الجمهور هو اللي بيشتري التذاكر علشان يسمع رضا، وطالما هو الجمهور بيحب كل ألوانه وأي أغنية هو بيقدمها فمفيش مانع والفن ممنعش الغناء للغير ولكن النجوم الكبار بيحب يغني للتراث.

و أكد علي فاروق من خلال اللقاء أيضا أن النجاح في الساحة الغنائية أصبح سهلا عن السابق، مشيرا إلى أنه لن يمانع في تقديم ديو غنائي مع موهبة جديدة طالما يجيد الغناء وأنا مش باخد الموضوع بتكبر.