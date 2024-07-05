الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علي فاروق يكشف قصة خلافه مع عصام صاصا، وهذا ما قاله عن رضا البحراوي (فيديو)

علي فاروق ومحرر فيتو،فيتو
علي فاروق ومحرر فيتو،فيتو

كشف المطرب علي فاروق ، تفاصيل خلافه مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب أغنية “قالك تعيش هتشوف”، مؤكدا أنها أغنيته  في حين أن “صاصا” مُصر على أنها أغنيته هو.

خلاف علي فاروق وعصام صاصا 

وقال علي فاروق خلال لقائه مع “فيتو”:" هو الموضوع من 4 سنوات ولكن عصام صاصا جدده بسبب ظهوره في أحد اللقاءات، وقال أن أغنية قالك تعيش هتشوف من ألحانه هو ومن كلمات عبده روقة ولكن “صاصا” لا يعلم أنني أمتلك مستندات حقوق ملكية الأغنية ولدي الحق في مقاضاته، ولكن بعد تدخل المعارف فضلت أن أنهي الأزمة، مضيفا:" الله يرزقه والأغنية كانت وش الخير عليه، ولكن أنا حابب أوضح للجمهور أني أغنية قالك تعيش هتشوف من كلمات الشاعر محمد النجار وألحان علي فاروق ودي أغنيتي.

وعن نجاح المطرب رضا البحراوي على الساحة برغم أنه يغني في معظم حفلاته أغاني للغير، قال علي فاروق:" طالما الجمهور متقبل دا أنا معنديش اعتراض لأن الشغل يعني رضا الجمهور ورضا البحراوي لو كان في حفلة الجمهور هو اللي بيشتري التذاكر علشان يسمع رضا، وطالما هو الجمهور بيحب كل ألوانه وأي أغنية هو بيقدمها فمفيش مانع والفن ممنعش الغناء للغير ولكن النجوم الكبار بيحب يغني للتراث. 

و أكد علي فاروق من خلال اللقاء أيضا أن النجاح في الساحة الغنائية أصبح سهلا عن السابق، مشيرا إلى أنه لن يمانع في تقديم ديو غنائي مع موهبة جديدة طالما يجيد الغناء وأنا مش باخد الموضوع بتكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علي فاروق المطرب علي فاروق الفنان علي فاروق رضا البحراوى

مواد متعلقة

علي فاروق: تعرضت للظلم بسبب شركة إنتاج وربنا عوضني ومفيش راب بعد أحمد مكي (فيديو)

علي فاروق: المهرجانات مسيطرة على الساحة الفنية و70% والجيل الحالي مالوش طاقة للرومانسية (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك أمام الإسماعيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية 1445 وبداية العام الهجري الجديد 1446

تسبيح المخلوقات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 41 من سورة النور

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

المزيد
الجريدة الرسمية