وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

تصدرت الفنانة أسماء جلال ، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت عن حبها الشديد للمطرب اللبناني وائل جسار؛ وهي صغيرة، لدرجة أنها طلبت الزواج منه.

تصريحات أسماء جلال عن وائل جسار

ورد وائل جسار لأول مرة على تصريحات أسماء جلال مع منى الشاذلي والتي جاء فيها: “ده حبيبي، وبحبه جدًّا، وكانت صوره في دولابي وفوق سريري منذ طفولتي، وكنت بحضر جميع حفلاته واحجز ترابيزة خاصة بي فقط، وكنت أحضر جميع حفلاته وأنا مرتدية أفضل فستان ومتألقة”.

وحول أول لقاء حدث بينهما قالت: "أول مرة اتقابلنا كنت عايزة اتصور معاه، وبصيت له وقلت له إنت عارف إن إحنا هنتجوز، ورد بصدمة: لا والله؟ وهذه المرة الأولى التي أروي فيها هذه القصة، هو بالنسبة لي كان كراش عمري”.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو": “طبعا الأصدقاء بعتوا لي الفيديو، وكانت فرحة كبيرة ليا على محبتها وإحساسها الصادق تجاهي، وطبعا دي محبة “فنان” لفنانها المفضل وأشكرها من كل قلبي وربنا يوفقها في مسيرتها الفنية”.

وأضاف وائل جسار: "يارب دايما أبقى عند حسن ظنها وظن الجمهور اللي اداني ثقته وهكون دايما مخلص لفني ولأعمالي بإذن الله.

حب غريب من أسماء جلال لـ وائل جسار

وكانت أسماء جلال أضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "حبي لوائل جسار اتطور.. بقيت غريبة الأطوار جدًّا وبحضر كل حفلاته، وأي حفلة له كنت أول واحدة تعرف مكانها وميعادها وأحجز الترابيزة ليَّ بس علشان ما حدش يعمل دوشة جنبي".

حجز ترابيزة حفل وائل جسار

وأضافت أسماء جلال: "الترابيزة اللي كنت بحجزها في أي حفل لوائل جسار كانت بتبقى أول ترابيزة، وأقعد أنظر له نظرات رومانسية ودايمًا ببقى لابسة فستان طويل علشان ألفت انتباهه ويشوفني، مع إنه متجوز وأنا كنت صغيرة ومش عارفة بعمل إيه بس كنت مقتنعة إني هلفت انتباهه".

طلب أسماء جلال من وائل جسار الزواج

وأكملت: "في مرة من المرات في إحدى الحفلات وائل جسار خاف مني، رُحت أتصور معاه وبعد لما اتصورنا صورة لفيت له وقلت له أنت عارف إن احنا هنتجوز وكنت وقتها صغيرة فرد عليَّ وقال لأ والله، ورُحت ماشية ومن وقتها قلت مش هحرج نفسي تاني وما رُحش حفلات تاني".

حب أسماء جلال لـ وائل جسار

وأكدت: "أنا بحب وائل جسار، بس مش زي زمان علشان ربنا يبارك له في مراته، وهو هيتفاجئ بالحدوتة اللي حكيتها دلوقتِ".

أسماء جلال تغني لـ وائل جسار وترسل إليه قلبًا على الهواء

وغنت أسماء جلال إحدى أغاني وائل جسار "معارف والنهاية واحدة" بطريقتها الخاصة، معربة عن حبها له بقولها لمنى الشاذلي: "ممكن تعملي لي مفاجأة وتجيبيه لي ويبقى بيعدي كده من قدامي"، لترد منى الشاذلي: "يا حبيبتي أنا هاخدك من إيدك ونروح له، من عينيَّ الاتنين"، لترسل أسماء جلال قلبًا على الهواء لوائل جسار".