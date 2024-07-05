القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "زمالك بولاق"
مسلسلات 2024، أسابيع قليلة وينطلق تصوير أول مشاهد مسلسل الدراما الشعبي المعنون بـ “زمالك بولاق”.
مسلسل زمالك بولاق
ويضم العمل قائمة طويلة من نجوم الدراما أبرزهم؛ خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار.
ويأتي مسلسل زمالك بولاق من تأليف الكاتبين إسلام شتا وأحمد رجب وبتوقيع المخرج أسامة عمر.
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