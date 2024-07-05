محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة بمزاجي

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب بعد أغنيته الأخيرة مفيش كده.

أغنية محمد رمضان الجديدة بمزاجي

وطرح محمد رمضان فيديو كليب لأغنيته الجديدة بمزاجي، يعتمد على شكله ولكن على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.

أغنية مفيش كده لـ محمد رمضان

ونجح الفنان محمد رمضان، في تصدر ترند اليوتيوب، بأغنية “مفيش كده” والتي طرحها في عيد الأضحى الماضي:

وتقول كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة

نازل بليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة.. مفيش كدة

على الجانب الآخر، أعلن النجم محمد رمضان غيابه عن موسم دراما رمضان 2025 وذلك بعد مسلسله الأخير جعفر العمدة.

وقال محمد رمضان من خلال موقع فيس بوك: “رسميًا غيابي عن دراما رمضان٢٠٢٥”.