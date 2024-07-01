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ثقافة وفنون

الهضبة ونجم الجيل، تعرف علي نجوم مهرجان العلمين في نسخته الثانية

عمرو دياب وتامر حسني.فيتو
عمرو دياب وتامر حسني.فيتو
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أعلن القائمون علي مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية والتي من المفترض انطلاقها في الفترة من 11 يوليو وحتي 30 أغسطس، عن أبرز الحفلات الفنية.

حفلات مهرجان العلمين

ومن المقرر أحياءً 10 حفلات لكلا من الهضبة عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاريوكي وديانا حداد.

أعلن مهرجان العلمين الجديدة في ونسخته الثانية عن تخصيص مهرجان خاص للطفل وهو مهرجان نبته في دورته الأولي ورئيسه الفنان أحمد أمين


وكشف الفنان أحمد أمين عن تفاصيل الدورة الأولي من مهرجان نبته للطفل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وقال أحمد أمين من خلال المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة:"  أنا عندي ابني الصغير، عنده ٤ سنين وبيسألني دايما ليه الطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات  أنا لما بكون قريب من الأطفال بحس أني عندهم حجات مش عندنا دلوقتي وعندهم خيال أوسع والطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات  و أنا من زمان قريب من الأطفال بعيدا عني أني كنت 10 سنين رئيس تحرير مجلة خاصة للأطفال.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة    في نسخته الثانية  ومن المقرر الأعلان عن فعاليات المهرجان.

ومن المقرر إنطلاق النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بداية من ١١ يوليو  الجاري.

ومن ضمن الفعاليات التي تشهدها الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة  ،  انطلاق ١٠ حفلات غنائية لباقة من ألمع النجوم، كما هناك أيضا عدد من الفعاليات الرياضية ومسابقات خاصة لذو الهمم.

وتم الأعلان أيضا عن عرض 6 مسرحيات مختلفة ضمن الفعاليات الثقافية  ومن ضمن الفعاليات مهرجان الطعام للتذوق.

وقرر القائمين علي مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة علي يد جيش الاحتلال.

 

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