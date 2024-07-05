انطلاق تصوير فيلم "الست" عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق
انطلق تصوير فيلم الست خلال الأيام القليلة الماضية في هدوء تام، وتحت قيادة المخرج مروان حامد.
تفاصيل فيلم الست
والفيلم من تاليف أحمد مراد، وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.
وتمت الاستعانة بفريق عالمي لعمل المكياچ وفري للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة.
كما أعلنت الشركة المتحدة والهيئة العامة للترفيه إن فيلم الست من أفلام الإنتاج المشترك والمدعوم من صندوق بج تايم لدعم المحتوى العربي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.