أحمد إبراهيم: عمرو دياب بيحب يساعد الناس كلها (فيديو)

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن مفاجآت عمرو دياب للجمهور، مؤكدا أنه يحضر معه أكثر من أغنية في الوقت الحالي، استعدادا لطرحهما قريبا بعد نجاحهما سويا في أغنية تتحبي.

وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية:" ببارك للهضبة على حفلة بيروت حفلة أسطورية، وإحنا عارفين عمرو دياب أيه عند الوطن العربي، وإحنا كلنا فخورين به وأنا بشكل شخصيا ببقى فرحان أن الراجل بيمثل الفن في مصر، أنا لحد وقتنا هذا لما أقعد جنبه بحس أني أنا لسه ببدأ برغم شغل ونجاحات 22 سنة.

وتابع أحمد إبراهيم:" عمرو دياب عنده خبرات مش طبيعية، وبيحب مساعدة الناس كلها، والناس ماتعرفش عنه حاجات كتير، هو بيعمل حجات كتير جدا برا الشغل ناس كتير ماتعرفش.

حقيقة خطوبة شيرين والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

ورد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق الفنانة أنغام على الأنباء التي انتشرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وزعمت خطوبته من النجمة شيرين عبد الوهاب.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية إن الأنباء التي انتشرت مؤخرا وزعمت خطوبته من شيرين عبد الوهاب ليس لها أساس من الصحة، مؤكدأ أنه تربطهما علاقة صداقة قوية، قائلا:"أنا بقول لشيرين كل سنة وهي طيبة علشان مشوفتهاش من سنة تقريبا وهي صديقة وأخت غالية.

وأضاف أحمد إبراهيم:"المفروض الكلام دا يتقال في شهر أبريل عشان تبقى كذبة أبريل أنا زيي زي الناس فوجئت بالكلام دا، مضيفا:" ومعرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي ولما شوفته فضلت أضحك عليه.

تفاصيل مكالمة شيرين عبد الوهاب للإعلامية أسما إبراهيم

وكشفت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج حبر سري،عن تفاصيل مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدة أنها تحضر أعمالا فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت أسما إبراهيم:" صحيت النهارده على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرها لجمهورها".

وأضافت من خلال حسابها على موقع "x": "وانا كنت سعيده بالمكالمة دي لأني اطمنت على شيرين وأن صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفترة الجاية.. وقد إيه هي بتابع كل الدعم من الناس ليها وان جمهورها هو أهلها السند ليها.. شيرين راجعة بقوة".