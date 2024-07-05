أكلات ممنوعة في الصيف.. أبرزها المقليات والتوابل.. وبدائل صحية لترطيب الجسم في الطقس الحار

فى فصل الصيف ترتفع درجات حرارة الطقس ما يؤثر على صحة الكبار والصغار، وتحاول الأمهات خلال هذا الطقس تقديم الأكلات الخفيفة لتخفيف حرارة الطقس على أفراد الأسرة.

وعادة يتم الإقبال فى فصل الصيف على الماء والعصائر والمشروبات المثلجة للترطيب لمساعدته على مقاومة الطقس الحار.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فصل الصيف يأتي بحرارته الشديدة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا بنوعية الأطعمة والمشروبات التي نتناولها، فاختيار الطعام والمشروبات المناسبة يمكن أن يساعدنا في التغلب على حرارة الجو والشعور بالانتعاش، بينما تناول بعض الأطعمة والمشروبات قد يزيد من الشعور بالحرارة والجفاف.

أكلات ومشروبات ممنوع تناولها في فصل الصيف

وأضافت منى، أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الممنوعة في فصل الصيف، منها:

الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت مثل البطاطس المقلية، والدجاج المقلي، والبرجر، لأنها تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة والإرهاق، كما أن عملية هضم هذه الأطعمة تحتاج إلى وقت أطول وتزيد من إنتاج الحرارة داخل الجسم، مما يجعل الشعور بالحرارة أكثر صعوبة في الطقس الحار.

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار، والبهارات الحارة تزيد من درجة حرارة الجسم وتسبب التعرق الزائد، على الرغم من أن بعض الثقافات تتناول الأطعمة الحارة لتحفيز التعرق الذي يبرد الجسم، إلا أن هذا الأمر قد يكون مزعجًا وغير مريح في الظروف الحارة جدًا.

الملح الزائد يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الشعور بالتورم والانتفاخ، ويقلل من القدرة على التعامل مع الحرارة، وهذه الأطعمة مثل المخللات، والرقائق المالحة، والمعلبات غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الملح ويُفضل تجنبها.

الحلويات والمشروبات السكرية مثل الصودا والعصائر المصنعة لأنها تزيد من مستوى السكر في الدم بشكل سريع، مما يمكن أن يسبب الشعور بالتعب والخمول بعد فترة قصيرة من تناولها، كما أنها لا توفر ترطيبًا فعالًا للجسم.

المشروبات الغازية، والمشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي الأسود، يمكن أن تسبب الجفاف لأنها تعمل كمدرات للبول، وتناول هذه المشروبات بكثرة قد يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الجفاف في الطقس الحار.

أكلات ومشروبات ممنوعة فى الصيف

أكلات ومشروبات يجب تناولها في فصل الصيف

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن هناك أطعمة ومشروبات يفضل تناولها في فصل الصيف، لمقاومة الطقس الحار وترطيب الجسم، ومن هذه الأكلات:

-الفاكهة الطازجة مثل البطيخ، الشمام، البرتقال، العنب، والتوت، وتعتبر خيارًا ممتازًا في فصل الصيف لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف والفيتامينات، وهذه الفاكهة تساعد في ترطيب الجسم، وتزويده بالسكريات الطبيعية التي تمد بالطاقة دون التسبب في زيادة الحرارة الداخلية.

-الخضروات الطازجة مثل الخيار، الكرفس، الجزر، والطماطم، تحتوي على نسبة عالية من الماء وتساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

-الماء هو أفضل مشروب لترطيب الجسم في فصل الصيف، ويجب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لتعويض الفقدان الناتج عن التعرق. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وقد تزيد هذه الكمية في الأيام الأكثر حرارة أو في حال ممارسة نشاطات بدنية مكثفة.

-العصائر الطبيعية المصنوعة من الفاكهة الطازجة مثل عصير البرتقال، التفاح، والأناناس، تعتبر خيارًا ممتازًا، وهذه العصائر تحتوي على الفيتامينات والمعادن وتساعد في ترطيب الجسم. يجب تجنب إضافة السكر إلى هذه العصائر للاستفادة القصوى منها.

-اللبن والزبادي يحتويان على البروبيوتيك الذي يساعد في تحسين الهضم، ويحتويان أيضًا على نسبة جيدة من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم، ويمكن تناول الزبادي مع الفواكه كوجبة خفيفة ومنعشة في فصل الصيف.

-الشاي الأخضر يمكن أن يكون بديلًا جيدًا للشاي الأسود والقهوة، ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين الصحة العامة، كما أنه أقل في محتوى الكافيين مما يجعله خيارًا أفضل لترطيب الجسم دون التسبب في الجفاف.

أكلات ممنوعة في الصيف

نصائح غذائية يجب اتباعها في فصل الصيف

بينما قدم الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، نصائح غذائية يجب اتباعها في فصل الصيف لمقاومة حرارة الطقس، منها:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة والترطيب دون تحميل الجهاز الهضمي بعبء كبير.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في الليل، لأنها تسبب صعوبة في الهضم ويزيد من الشعور بالحرارة أثناء النوم.

تناول الشوربات الباردة مثل حساء الطماطم البارد يمكن أن تكون منعشة ومغذية في نفس الوقت.

الانتباه إلى نوعية الأطعمة والمشروبات التي نتناولها في فصل الصيف يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستوى راحتنا وصحتنا خلال الأيام الحارة.

تجنب الأطعمة الدهنية، الحارة، والغنية بالملح والسكر، واستبدالها بالفواكه والخضروات الطازجة، الماء، والعصائر الطبيعية، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش.