الصحة: الماء والملابس القطنية سلاحك للحماية من الشمس في الصيف

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

ونصحت وزارة الصحة بضرورة ارتداء ملابس قطنية والاعتماد على المظلات الشمسية.

كما نصحت بالإكثار من شرب الماء، للحماية من التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بضربة الشمس منها:

ضعف عام بالجسم

جفاف بالجلد

زيادة معدل ضربات القلب

الصداع والدوار

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة جديدة “ صيفك صحي” تزامنا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في فترة الصيف والإجازات وعند السفر والتواجد على الشواطئ.

اضرار ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن والأطفال

كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الإطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

شرب الماء باستمرار

ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطوارئ التي يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم ترتفع بشكل كبير.

خطة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

وكانت وزارة الصحة وضعت خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامنًا مع موجة الحر.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس

كما يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

وأكدت وزارة الصحة أن ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية، لذا يجب على الإنسان عند الشعور بالتعب، الراحة في مكان جيد التهوية والظل، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.