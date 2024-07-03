الفواكه الصيفية، كنز ثمين للعناية ببشرتك طوال الصيف

فوائد الفواكه الصيفية للبشرة، تحتوي الفواكه الصيفية على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي يمكنها أن تحمي البشرة من مشاكل الصيف، من الاسمرار والتهابات البشرة وجفافها.

أهم فوائد الفواكه الصيفية للبشرة

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفواكه الصيفية للبشرة عديدة ومذهلة، ولابد من الالتفات لها، والتركيز عليها، سواء بتناولها بانتظام، أو باستخدامها كماسكات للبشرة.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم فوائد الفواكه الصيفية للبشرة:

اكتشفي فوائد العنب لجمال البشرة

العنب للبشرة

يُعرف العنب منذ القدم بفوائده الصحية المتعددة، فهو ثروة جمالية للنساء، فثمار العنب، وخاصةً العنب الأسود، غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات ومعادن تُضفي على بشرتكِ سحرًا خاصًا، إليكِ بعض فوائده:

مقاومة الشيخوخة: يحارب الجذور الحرة المسببة لتجاعيد البشرة وخطوطها الدقيقة، كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين، مما يُحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

تفتيح البشرة: يساعد في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لونها، ويُخفف من آثار حروق الشمس.

ترطيب البشرة: يغذي البشرة ويرطبها بعمق، ويعالج جفاف البشرة ويُقاوم تشقّقها.

مكافحة حب الشباب: يقلل من الالتهابات والاحمرار، ويحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب.

حماية البشرة من أشعة الشمس: يقي من أضرار أشعة الشمس الضارة، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

فوائد المانجو للبشرة، لنضارة تدوم

المانجو للبشرة

تتميز المانجو بكونها غنية بفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها كنزًا طبيعيًا للعناية بالبشرة، إليك بعض فوائد المانجو للبشرة:

مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة:

غنية بفيتامين سي الذي يُحفز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح البشرة مرونتها ونضارتها، مما يُقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو تُحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا البشرة.

ترطيب البشرة:

غنية بفيتامين E الذي يُرطب البشرة ويُحافظ على نعومتها.

تحتوي على نسبة عالية من الماء التي تُساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

مقاومة حب الشباب:

غنية بفيتامين A الذي يُساعد على تنظيم إفراز الدهون في البشرة، مما يُقلل من انسداد المسام ويُحارب ظهور حب الشباب.

خصائصها المضادة للالتهابات تُساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الاحمرار.

تفتيح البشرة:

تحتوي على إنزيمات طبيعية تُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تُحفز تجديد خلايا البشرة، مما يُساعد على إزالة البقع الداكنة والرؤوس السوداء.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

غنية بفيتامين E الذي يُحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

مضادات الأكسدة الموجودة في المانجو تُساعد على إصلاح تلف خلايا البشرة التي كانت الشمس السبب فيها.

فوائد البطيخ للبشرة، يعيد لها ترطيبها

البطيخ للبشرة

يُعدّ البطيخ فاكهة صيفية غنية بالماء والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وتشمل فوائده ما يلي:

الترطيب:

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ممّا يجعله مرطبًا طبيعيًا للبشرة.

يساعد على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، ممّا يجعلها أكثر نعومة ونضارة.

مضادات الأكسدة:

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C واللايكوبين، التي تحارب الجذور الحرة وتُقلّل من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس الضارة.

تقشير البشرة:

يتميز بخصائص مقشّرة خفيفة، حيث تساعد الجزيئات الحبيبية الموجودة في الفاكهة على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد خلايا البشرة.

تفتيح البشرة:

يساعد على تفتيح البشرة الباهتة وإزالة البقع الداكنة.

يُضفي على البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية.

علاج حب الشباب:

له خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل احمرار حب الشباب.

يُساعد على تنظيم إفراز الزيوت في البشرة، مما يُقلّل من ظهور حب الشباب.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة:

يُحفّز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للحفاظ على مرونة الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

يُحسّن من مظهر البشرة ويُضفي عليها شبابًا ونضارة.

أهم فوائد الكنتالوب لجمال البشرة

يعد الكنتالوب، من الفواكه الصيفية المنعشة اللذيذة، الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة على حدٍ سواء.

من أهم فوائد الكنتالوب للبشرة، ما يلي:

مضاد للأكسدة: غني بفيتامين C وفيتامين E، اللذان يُعزّزان إنتاج الكولاجين ويُحاربان الجذور الحرة، ممّا يُقلّل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويُحسّن مرونة البشرة.

ترطيب البشرة: غني بالماء، ممّا يُساعد على ترطيب البشرة من الداخل، ويُحافظ على نعومتها ونضارتها.

مُضاد للالتهابات: غني بفيتامين A، الذي يُساعد على تهدئة البشرة المُتهيّجة، وعلاج حب الشباب، وتقليل الاحمرار.

يحسّن صحة البشرة: غني بمضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين والليكوبين، التي تُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

يُعزّز صحة الشعر: غني بفيتامين A وفيتامين C، اللذان يُساعدان على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

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