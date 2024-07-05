الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

حبس عنصر إجرامي لحيازته حشيش بـ4 ملايين جنيه في المنوفية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ممارسة (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") الاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة بركة السبع مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

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النيابة العامة مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

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