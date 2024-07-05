الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بـ 4 ملايين جنيه في المنوفية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية بحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه.
 

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة بركة السبع مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبًا.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

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