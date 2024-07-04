خالد عبد الغفار: لو معدل عمر المصري مزادش يبقى فيه مشاكل صحية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: إنه يمكن تحويل القوى البشرية المصرية الي قوة اقتصادية كبيرة.

ملفات إطار تنمية الإنسان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": وزارة الصحة معنية بملفات في إطار تنمية الإنسان.



وزير الصحة ونوابه، فيتو

وتابع خالد عبد الغفار: هناك أهمية للاستثمار في رأس المال البشري، ولابد من الإنفاق على التعليم والصحة بشكل لائق لتقوية الاقتصاد القومي.

أهمية وضرورة الإنفاق على الصحة والتعليم

وأردف:"لو مصرفتش على التعليم والصحة بشكل كويس هيؤدي الي مستقبل الاقتصادي القومي في النهاية، وبالتالي القوى البشرية هى أساس النمو الاقتصادي".

مؤشرات التنمية البشرية يكشفها وزير الصحة

وواصل:"لازم يكون هناك مؤشرات اداء للتنمية البشرية يشترك فيها كل الوزارات، يعني مثلا معدل البقاء على قيد الحياة وهل معدل عمر الانسان المصري زاد ولا لأ ولو مزادش يبقى فيه مشاكل في الرعاية الصحية والوعي، وايضا بالنظر الي معدل التقزم ومدى تأثيره على ضعف الإدراك والنشاط ووضعنا في هذا المؤشر".

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