الخميس 04 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. ومدبولي يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ويكشف أهم التكليفات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.


وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قررات جمهورية جديدة حملت أرقام 53 و195 و196 لسنة 2024 حيث أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في أول اجتماع للحكومة الجديدة، مدبولي يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ويكشف عن تكليف من الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. 

الكهرباء تحصل على قرض بـ51 مليار جنيه لسداد مستحقات البترول

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، استعدادا لانتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

مدبولي لوزير التموين الجديد: لا تترك للسوق أي محاولة للتلاعب

خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

رسالة السيسي لرئيسي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية الجديدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. 

زيارة مفاجئة لوزير الصحة لمستشفيات الإسكندرية، وتحويل مديري الصيدليات بـ "العامرية والقباري" للتحقيق

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتحويل مديري الصيدليات في مستشفيي العامرية والقباري، للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى، بتأخر صرف الأدوية، كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، للعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.

مدبولي: اجتماعات أسبوعية لعرض مستجدات العمل الحكومي على المواطن

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لعرض مستجدات العمل الحكومي على المواطن.

وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول لقاء لسيادته عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، لتولي مهام الوزارة بعد تجديد الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي.

وزير الزراعة يؤكد استكمال خطط التنمية الريفية وتطوير الوزارة

 استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة امس عقب أدائها اليمين الدستورية.

وزير التموين: الاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقي الدعم

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه. 

 

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