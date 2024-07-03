ملفات على مكتب وزير الكهرباء الجديد، أبرزها القضاء على تخفيف الأحمال

الحكومة الجديدة 2024، يؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اعتذار الدكتور محمد شاكر عن الاستمرار في الحكومة بسبب ظروفه الصحية.

السيرة الذاتية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد

والدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام السابق وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

وشغل الدكتور محمود عصمت منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شغل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، وتولي وزارة قطاع الأعمال اعتبارا من 13 أغسطس لعام 2022.

أبرز الملفات الموجودة مع مكتب وزير الكهرباء الجديد

وتعد أزمة تخفيف الأحمال أحد ابرز الملفات على مكتب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد، فضلا عن توفير المديونية الموجودة علي الوزارة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية والخاصة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما يواجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد ازمة كبير وهي ارتفاع نسبة الفقد والسرقات علي الشبكة القومية للكهرباء والتي تسببت في إقامة المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء السابق، بسبب ارتفاع نسبة سرقة التيار على الجزء الخاص بنطاق شركة جنوب القاهرة والتي وصلت الي 60%، خاصة أن مواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد على الشبكة القومية للكهرباء يعد أحد أهم عوامل التغلب على أزمة تخفيف الأحمال.

خطوات التعامل مع ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد في استهلاك الكهرباء

وتعد ظاهرة مواجهة ظاهرة استخدام نظام الممارسة في تشغيل الكهرباء أحد أبرز الملفات التي سيعمل عليها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد، خاصة في ظل اتجاه عدد من المواطنين للاعتماد على نظام الممارسة في الإنارة وتشغيل أعداد كبيرة من الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف خاصة في فصل الصيف ودفع نسبة شهرية مهما بلغ حجم الاستهلاك، حيث شرعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في فترة وجود الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق في استبدال نظام الممارسة في استهلاك التيار الكهربائي الي تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع.

