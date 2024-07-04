أحدهم شغل منصب مساعد رئيس أركان حرب، السيرة الذاتية لنواب كامل الوزير في النقل

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل بعد أدائه اليمين أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تعيين ثلاثة نواب له بوزارة النقل، وذلك لتسيير أعمال الوزارة على أن يقوم كامل الوزير بالإشراف عليهم.

تستعرض فيتو في السطور التالية السيرة الذاتية للنواب الثلاثة الذين تم تعيينهم بعد تساؤل الكثيرين عنهم

اللواء نهاد شاهين نائبًا لوزير النقل لقطاع النقل البحري

النائب الأول: هو اللواء نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل لقطاع النقل البحري،اللواء نهاد شاهين كان نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال سبتمبر من عام 2021، ثم صدر في 2 أبريل عام 2022 قرار وزير النقل رقم 171 بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وحصل اللواء بحري اح نهاد شاهين علي شاهين، على بكالوريوس العلوم البحرية والدراسات البحرية في عام 1985.

وحصل على العديد من الفرق والدورات في المجالات العسكرية والمدنية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية من جمهورية مصر العربية وكذا من دولة ألمانيا الاتحادية وماجيستير اللوجيستيات والنقل البحري، فضلا عن زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.

اللواء نهاد شاهين، فيتو

أهم المناصب التي شغلها اللواء نهاد شاهين على شاهين

شغل نهاد شاهين، العديد من المناصب من أبرزها الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في لندن، قائد اللواء الثاني لنشات وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، ثم قائد الأسطول الجنوبي البحري وقائد الأسطول الشمالي البحري، كما تولى رئاسة شعبة العمليات البحرية، وشغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية.

نائب وزير النقل لقطاع السكك الحديدية والمترو

النائب الثاني: المهندس وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل لقطاع السكك الحديدية والمترو، وكان يشغل مساعد وزير النقل لشئون هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق ووسائل النقل السككى، وتم تعيينه في 2020، وكان يشغل قبلها وظيفة مهندس أول مراقبة سلامة الوحدات المتحركة والعاملين بديوان عام الوزارة.

نائب وزير النقل لقطاع النقل البري(الطرق والكباري)

النائب الثالث اللواء ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل، كان يشغل نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وتميز بالكفاءة والإخلاص في العمل، كما كان يعمل في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،ل يتولي نائب وزير النقل لشئون الطرق والكبارى والمشروعات الخاصة بتطوير منظومة النقل الجارى تنفيذها.

اللواء ماجد عبد الحميد متولي، فيتو

كيف سيدير كامل الوزير النقل والصناعة

كما كشف الفريق كامل الوزير عن طريقة إدارة وقته بين وزارة النقل والصناعة بعد دمجهما في وزارة واحدة، حيث قال الوزير: "سأعمل من 8 صباحا إلى 3 في الصناعة ومن 3 إلى 10 للنقل".

كامل الوزير: الدولة سعت للاستفادة من مجهوداتي للنهوض بقطاع الصناعة

قال الفريق كامل الوزير "كانت هناك رؤية وتحديات تتعلق بالبنية الأساسية لوزارة النقل منذ أن كلفني الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي مهام الوزارة وتم الانتهاء منها بنسبة 80 % وسعت الدولة للاستفادة من مجهوداتي للنهوض بقطاع الصناعة في مصر".