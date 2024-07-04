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أخبار مصر

القومية للأنفاق تكشف تطورات تنفيذ محطة المتحف المصري الكبير (فيديو)

محطة المتحف المصري
محطة المتحف المصري الكبير، فيتو
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كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن آخر تطورات تنفيذ محطة المتحف المصرى الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الجديدة.

المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 
تركيب حاجز زجاجي أتوماتيكي على رصيف محطات الخط الرابع

 سيتم تركيب حاجز زجاجي أتوماتيكي لأول مرة على رصيف المترو في جميع محطات الخط الرابع للمترو لحماية الركاب من أي سقوط على القضبان لأي سبب وأوضح أن الحاجز يعمل أوتوماتيكي وقت وصول القطار ويغلق أوتوماتيكي بعد مغادرة القطار، وذلك يحمي جميع الركاب.

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