الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يؤكد استكمال خطط التنمية الريفية وتطوير الوزارة

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة الجديد

 استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة امس عقب أدائها اليمين الدستورية.


خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية

وقال وزير الزراعة إن خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدا على استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل على زيادة صادراتنا الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.
وزير الزراعة أكد أيضا على تقديم الدعم  لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.


وفي سياق متصل استقبل وزير الزراعة اليوم إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري الذي قدم له التهنئة وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارة والأكاديمية في مجال البحث العلمى والتدريب.

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