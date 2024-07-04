الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قررات جمهورية جديدة حملت أرقام 53 و195 و196 لسنة 2024.



حيث أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أصدر القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص ثطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم.

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