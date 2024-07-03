بعد تجديد الثقة، الاستثمار في بناء الإنسان أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة.. تسريع العمل بالتأمين الصحي الشامل وتوطين صناعة الدواء أولوية بالفترة المقبلة

أدى الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان.

تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أنه سيبدأ مهام منصبه بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

الانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.

ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية.

تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي

كما سيعمل الدكتور خالد عبد الغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.

وحصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام ١٩٩٥ وعمل أستاذا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذا زائرا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

وتولى الدكتور خالد عبدالغفار، العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدا لكلية طب الفم الأسنان بنفس الجامعة، وأمينا للجنة قطاع طب الفم الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

وتم تكليفه، بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير ٢٠١٦ وحتى ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ كما تم تكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة والسكان اعتبارا من أكتوبر ٢٠٢١ حتى أغسطس ٢٠٢٢، ثم كُلف وزيرا للصحة والسكان في أغسطس ٢٠٢٢ وتم تجديد الثقة به نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٤.