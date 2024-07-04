أول يوم عمل للحكومة الجديدة، وزيرا التموين والاتصالات يبحثان تطوير منظومة الدعم إلكترونيا

بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في مباشرة مهام عمله في الصباح الباكر بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.

وزير التموين يلتقي وزير الاتصالات في أول يوم عمل

والتقى وزير التموين بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بمقر مكتبه بوزارة التموين، في أول لقاءاته داخل الوزارة.

وبحث وزير التموين مع وزير الاتصالات التعاون بين وزارتي التموين والاتصالات التحول الكامل إلى المجتمع الرقمي الذي تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، بالإضافة إلى تطوير منظومة بطاقات التموين، وفتح نطاقا جديدا في منظومة الدعم، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية.

“ مدبولي ” يلتقي بوزير التموين لمناقشة توافر السلع وضبط الأسواق

وحضر وزير التموين، اليوم الخميس، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.

وزير التموين: نهدف إلى توفير السلع وضبط الأسواق

وقال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.