تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق/ أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
التشكيل الوزاري الجديد شريف فاروق تشكيل الحكومة الجديدة التعديل الوزاري الجديد الوزارة الجديدة الوزراء الجدد الحكومة الجديدة كامل الوزير التعديل الوزارى التشكيل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزارى الجديد التشكيل الوزارى التعديل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري 2024 التغيير الوزاري في مصر حكومة مدبولى مصطفي مدبولي آخر أخبار التغيير الوزاري مصر 2024