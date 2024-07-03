الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  قرارًا بتعيين الفريق/ أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التشكيل الوزاري الجديد شريف فاروق تشكيل الحكومة الجديدة التعديل الوزاري الجديد الوزارة الجديدة الوزراء الجدد الحكومة الجديدة كامل الوزير التعديل الوزارى التشكيل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزارى الجديد التشكيل الوزارى التعديل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري 2024 التغيير الوزاري في مصر حكومة مدبولى مصطفي مدبولي آخر أخبار التغيير الوزاري مصر 2024

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للوزراء الجدد (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية