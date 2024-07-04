الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

الكهرباء تحصل على قرض بـ51 مليار جنيه لسداد مستحقات البترول

تخفيف الأحمال،فيتو
تخفيف الأحمال،فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، استعدادا لانتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.
 

خطة وقف تخفيف الأحمال 
 

وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
 

اجتماع وزير الكهرباء مع مسئولي البترول لبحث خطة وقف تخفيف الأحمال

وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا، اليوم الخميس، مع قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث خطة انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بضرورة انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء.

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