الأمن العام يضبط 7 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة - الفيوم - الدقهلية - بورسعيد - بني سويف)، من ضبط 7 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينهم سرقة السيارات وأبراج الهواتف المحمولة والدراجات النارية.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لـ3 منهم "معلومات جنائية" من بينهم عميل سئ النية) تخصص نشاطه فـى سرقة السيارات بدائرة قسمي شرطة الأهرام، أول أكتوبر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته تحتوى على (جهاز "لاب توب" - جهاز "تابلت" - جواز سفر) حال سيره بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص مستخدمين دراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمة فـي الواقعة.



وفى مديرية أمن الفيوم؛ تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة البرج الخاص بإحدى شركات المحمول بدائرة مركز شرطة إبشواي وبحوزتهما 200 متر كابل (كلاديك فايبر ) يزن 500 كيلو جرام "تستخدم فـى نقل الشبكة من البرج إلى العملاء" مُحملة على سيارة مينى فان.. مستخدمين فـى الواقعة (منشار حدادى، مفكات، كماشة حديدية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة.

وفي مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" وعميلان سيئي النية (لهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، مركز شرطة المنصورة، لقيامهما بسرقة الدراجة النارية الخاصة بعامل توصيل طلبات حال توقفها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وعدد 7 وقائع أخرى.. وأضافا بقيامهما بالتصرف في المسروقات لعميليهما سيئا النية، وأرشدا عن المسروقات 8 دراجات نارية.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة) تخصص نشاطهم الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك الكهربائية".. وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - 3 دراجات نارية 2 مركبة "توك توك" مُبلغ بسرقتهما - الأدوات المستخدمة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع أخرى، وأنهم قاموا بالتصرف فـى المسروقات لعملائهم سيئ النية (5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بالدقهلية) أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات (2 مركبة "توك توك" - 8 دراجات نارية).