الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 6 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 6 أطنان دقيق
ضبط 6 أطنان دقيق في حملات تموينية، فيتو

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط 6 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ 22 مليون جنيه

ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الهواتف والحقائب والسيارات بالقاهرة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

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