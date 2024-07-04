ضبط حداد بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في الخانكة
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط حداد بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في الخانكة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (10 فرد محلى - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
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