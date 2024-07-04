الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

ضبط حداد بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في الخانكة

12 قطعة سلاح..ضبط
12 قطعة سلاح..ضبط حداد بحوزة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط حداد بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في الخانكة.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (10 فرد محلى - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام

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