الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

وفاة الكاتب السينمائي روبرت تاون الحائز على جائزة الأوسكار

روبرت تاون
روبرت تاون

فُجِع عالم السينما برحيل أحد كبار كتاب السيناريو، روبرت تاون، عن عمر يناهز 83 عامًا، وقد توفي في منزله وسط عائلته، ورحل بسلام تاركًا وراءه إرثًا حافلًا من الأعمال المميزة التي أثرت في مسار السينما الأميركية والعالمية.

ورحل الكاتب السينمائي روبرت تاون عن عالمنا اليوم، بعد أن قدم العديد من أفضل الأعمال الرائعة التي حازت إعجاب المشاهدين والنقاد طوال رحلة حياته.

انطلق تاون في رحلته الإبداعية من خلال كتابة المسرحيات، قبل أن يخطو خطواته الأولى في عالم السينما في مطلع ستينيات القرن الماضي.


حقق أول نجاحاته الكبرى بفضل فيلم "Bonnie and Clyde" عام 1967، والذي رشحه لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ليُعلن عن موهبته الاستثنائية.

 

توالت بعدها إبداعات تاون على شاشات السينما، فقدم للجمهور العديد من الأفلام التي حفرت اسمها في ذاكرة السينما، مثل:

 

فيلم Chinatown عام 1974 حائز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.
فيلم Shampoo عام 1975.
فيلم Marathon Man عام 1976.
فيلم Heaven Can Wait عام 1978
فيلم Misunderstood عام 1988
فيلم Days of Thunder عام 1990.
فيلم The Firm عام 1993.
فيلم Mission: Impossible عام 1996.
فيلم Mission: Impossible 2 عام 2000.

 

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