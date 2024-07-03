اللحظات الأولى لعملية الطعن في مستوطنة كرمئيل شمال الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لتنفيذ عملية الطعن في مستوطنة "كرمئيل" والتي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

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وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال والدة منفذ عملية كرمئيل، قرب مكان الهجوم في المركز التجاري في شمال إسرائيل.

اعتقال والدة منفذ عملية كرمئيل

وتظهر والدة منفذ عملية الطعن التي أدت إلى إصابة شخصين ومقتل آخر، وهي معصوبة العينين ويحيط بها عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وفي فيديو آخر يظهر عمليه اعتقال شاب، لم تكشف عن هويته، ولكن يبدو أنه شقيق منفذ الهجوم.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الفيديو عبر حسابها على تطبيق "تلجرام"، وعلقت قائلة: "اعتقال ذوي منفذ الهجوم في مول كرمئيل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن 3 أشخاص بينهم جنديان أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه “هجوم إرهابي”، مضيفة أن المهاجم تم تحييده.

الحالة الصحية لمصابي هجوم كرمئيل

وفي وقت لاحق، أعلن في مستشفى الجليل في نهاريا وفاة أحد المصابين في هجوم الطعن الذي وقع في المركز التجاري.

وأكد مسئولون أمنيون أن منفذ العملية يدعى جواد ربيع (20 عاما) وهو عربي إسرائيلي من مجلس نحف المحلي القريب من كرميئيل.