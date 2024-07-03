مصابان في عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بوقوع عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة رمئيل شمال إسرائيل، وأضافت أنه تم إطلاق النار على مشتبه به.
عملية طعن في شمال إسرائيل
ومن جانبها أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن شخصين أصيبا في عملية الطعن أحدهما حالته حرجة والآخر إصابته خطيرة، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم وقالت إنها تشتبه في أن الهجوم "إرهابي".
وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل ومن غير الواضح إن كانت خلفيتها قومية أم جنائية.
من ناحيتها أفادت مراسلة الجزيرة أن أحد المصابين في عملية الطعن بكرمئيل جندي يرتدي زيا عسكريا.
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