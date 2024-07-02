أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لـ حمادة هلال.. وأعمال جديدة لـ محمد ممدوح بالسينمات العربية

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وصول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة جدة للمشاركة في حفل “ليلة وردة”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في حفل “ليلة وردة” الخميس المقبل.

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز عن اسم وزير الثقافة المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة 2024، وأشار المصدر إلى اختيار الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيرًا للثقافة.

نعت الجمعية المصرية للكاريكاتير الرسام الراحل محمد حاكم الذي وافته المنية ظهر اليوم.

أعلنت الفنانة جوري بكر عن تصالحها مع زوجها وذلك بعد انفصالهما في شهر مايو الماضي.

تعرض الفنان حمادة هلال لوعكة صحية عقب عودته من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا في كندا خلال شهر سبتمبر المقبل.



طمأن الفنان حمادة هلال الجمهور على حالته بعد تعرضه لأزمة صحية عقب عودته من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.



شهدت مسلسل مفترق طرق الحلقة 20 مفاجأة باعتراف يحيى بحبه لأميرة التي ظلت مندهشة ولم تقل شيئا، حيث فاجأها يحيى الذي حكى لها أنه أحبها منذ الجامعة، ورأت الدبلة التي كان يحرص على الظهور بها آنذاك كانت تحمل اسمها.



علق الفنان تامر حسني، على انتشار فيديو مفاجأته للعروس التونسية، خلال الساعات الماضية، والذي أثار الجدل، بعدما خرج لها تامر من خلف المرآة في أثناء تجهيزها لـ حفل زفافها.





سيطر الفنان محمد ممدوح على موسم عيدي الفطر والأضحى، حيث قدم خلال عيد الفطر عملين، وهما “شقو” و"السرب"، واللذان حققا نجاحات كبيرة للغاية، وأيضا شارك في موسم عيد الأضحى 2024 بفيلمين هما الأضخم من حيث الإنتاج والأبطال، وهما أهل الكهف والجزء الثالث من ولاد رزق.

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