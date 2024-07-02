الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنان حمادة هلال

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

طمأن الفنان حمادة هلال الجمهور على حالته بعد تعرضه لأزمة صحية عقب عودته من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

 

وكتب حمادة هلال في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنا الحمد لله والشكر لله بخير وفي نعمة كبيرة.

 

وكان حمادة هلال  قد نشر صباح اليوم صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام وكتب قائلا: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما".

 

مسلسل المداح

 

يذكر أن حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل المداح ج4، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

 

 

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