الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تصل جدة للمشاركة في حفل "ليلة وردة" (فيديو)

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو
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وصلت  الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في حفل “ليلة وردة” الخميس المقبل.

 

وتشارك نانسي عجرم في حفل “ليلة وردة” وتغني للفنانة الجزائرية الراحلة وردة رفقة المطربة السورية أصالة نصري، وعبير نعمة ومطربة دار الأوبرا المصرية  ريهام عبد الحكيم، ويأتي الحفل تحت شعار “ليلة وردة".

روائع وكلاسيكيات وردة

 

وتقدم  النجمات الأربعة مجموعة رائعة من كلاسيكيات المطربة الجزائرية الراحلة وردة يوم 4 يوليو في جدة.

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