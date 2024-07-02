أبرز المعلومات عن أحمد كوجك المرشح لمنصب وزير المالية
كشفت مصادر مطلعة عن ترشيح الدكتور أحمد كوجك لحقيبة وزارة المالية، بالحكومة الجديدة.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.
معلومات عن أحمد كوجك المرشح ليكون وزيرا للمالية
وتستعرض فيتو خلال السطور الآتية أبرز المعلومات عن أحمد كوجك المرشح وزيرا للمالية.
- حصل أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
- وشغل "كوجك" منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى 2016، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة «دوفيل»، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من اجل مساعدة دول العالم العربي).
- وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل «كوجك» مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.
- وشغل «كوجك» في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادي لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.
- ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.
- وتم انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.