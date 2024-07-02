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ثقافة وفنون

جوري بكر تعلن عودتها لزوجها

جوري بكر وزوجها،
جوري بكر وزوجها، فيتو
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أعلنت الفنانة جوري بكر عن تصالحها مع زوجها وذلك بعد انفصالهما في شهر مايو الماضي.

تصالح جوري بكر مع زوجها

ونشرت جوري بكر صورة لها برفقة زوجها بعد الصلح عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام: “تم الصلح بين وزوجي وأبو ابني وأتمنى، للناس تدعيلنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك”.

جوري بكر تنفصل عن زوجها 

وفي شهر مايو الماضي، كشفت الفنانة جوري بكر عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انفصالها عن زوجها. 

وكتبت جوري بكر: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع".

وتابعت: "الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

جوري بكر 

يشار إلى أن جوري بكر كانت رزقت بمولودها الأول من زوجها في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكان ذلك بعد مرور عام واحد على زواجها. 

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