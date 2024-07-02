الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية

حمادة هلال
حمادة هلال

تعرض الفنان حمادة هلال لوعكة صحية عقب عودته من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

 

ونشر حمادة هلال صورة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستجرام كتب عليها: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما".

 

ويعانى حمادة هلال من بعض الآلام فى ظهره بعد عودته إلى القاهرة عقب تأدية فريضة الحج هذا العام.

وكان قد شارك الفنان حمادة هلال في رمضان 2024 بمسلسل "المداح" الجزء الرابع.

 

مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في حفل "ليلة النكد"، في الكويت أقيم يوم 20 يونيو.

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