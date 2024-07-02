الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

كارول سماحة تحيي حفلا في كندا 20 سبتمبر

كارول سماحة
كارول سماحة
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تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا في كندا خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

وسيقام الحفل يوم 20 سبتمبر، ومن المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

وطرحت كارول سماحة مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان “اضحك يا قلبي” على طريقة الفيديو كليب.

 

كارول سماحة تستعد لألبوم جديد

ومؤخرا شوقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجمهور لألبومها الجديد، والذي تعكف على تحضيره في الفترة الحالية.

 

ونشرت كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "على حافة شيء ملحمي.. هل أنتم متحمسون مثلي لإصدار الألبوم الجديد؟".

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